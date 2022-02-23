Сказать, что это было гадко — значит ничего не сказать. Российский пропагандист Владимир Соловьев, который когда-то был настоящим журналистом и активно притворялся порядочным человеком, сейчас получает ровно то, что заслужил. В различных европейских СМИ уже появилась информация о том, что Соловьев попал в санкционный список Евросоюза, о котором накануне объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Тут я позволю себе напомнить, что летом 2019 года оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил ролик, в котором заявил, что у Владимира Соловьева и пяти его детей есть вид на жительство в Италии. Еще чуть ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) рассказывал о недвижимости Соловьева в Италии. Так, по версии ФБК, только один принадлежащий телеведущему дом на озере Комо оценивается в 9 млн евро.

По данным ФБК, у Соловьева есть еще одно итальянское поместье: вилла якобы расположена в коммуне Менаджо, в 11 километрах от первой виллы Соловьева. Поместье размещается на земельном участке в 37 соток. Есть основной дом, площадью почти 300 квадратных метров (без учета балкона и веранды), сообщали в ФБК. В ролике фонда говорилось, что в нем 14 помещений: пять спален, пять ванных комнат, гостиная, кухня и т. д. Также есть и гостевой дом в 90 квадратных метров. Новая вилла может быть оценена примерно в 1,5 млн евро.

В общем, очень дорого стоят услуги Соловьева. При этом, сам он не считает себя в чем-то виноватым. Пару лет назад Соловьев, как ему показалось, ответил на обвинения в том, что он «пропагандист, который живет на деньги бюджета». То есть, он попытался опровергнуть очевидное. Занятие не просто бессмысленное, но и доказывающее, что ложь для Соловьева та самая привычка, что является заменой счастью.

«Я вообще очень люблю, когда мне рассказывают, что я живу на бюджет. «Вы пропагандисты, вы живете на деньги бюджета!» Хочется сказать, что я вообще-то зарабатываю деньги бюджета, потому что телевидение продает рекламу. Все мои передачи, которые я делал на всех каналах, где я работал, всегда были настолько высокорейтинговые, что рекламный слот стоил сумасшедших денег. Так что я всегда приносил деньги [каналам], а не забирал их», — заявил Соловьев во время своей лекции на марафоне «Новое знание».

О том, что «высокий рейтинг» Соловьева — это миф, созданный в условиях запрета на доступ в российский телевизионный эфир действительно ярких оппозиционных действий, даже как-то напоминать неудобно. Нет в РФ реально независимых телеканалов. Даже отдельных персонажей, частично сохраняющих «островок свободы рук», тоже нет. Там есть только сорта послушных фейкометов и поджигателей войны, в ассортименте — от Пегова и Скабеевой до Симоньян и Соловьева.

И вот, что называется, «прилетела ответка». И знаете, что сделал Соловьев, узнав, что попал в санкционный список Евросоюза? Он продолжил выступать как пропагандист, манипулятор и лжец. Он умудрился… обвинить ЕС! Прямо новый галантерейщик Бонасье, считавший, что одно его слово спасло Францию. Или новый барон Мюнхгаузен, объявивший войну Англии.

Но это были литературные персонажи. Причем, скорее комичные. А Соловьев, он персонаж реальный и нерукопожатный. Знаете, как он назвал ЕС за то, что они только сейчас наложили на него то, что давно должны были наложить? «Наследниками нацистов». О, как! Безусловно, это гадкая ложь. Безусловно и то, что это истерика того, кто трясется в страхе потерять все, что «нажил непосильным трудом». Но дальше было совсем уже омерзительно.

«Это что, в первый раз, когда цивилизованная Европа вводит против евреев санкции, в том числе против собственности? Уж чего-чего, а еврею не привыкать к такому отношению. То есть эти наследники нацистской Германии вводят санкции против журналиста? Ну, естественно, они идут дорогой Гитлера, у которого личным врагом был Левитан», — сказал Соловьев.

Попытка спекуляции и манипуляции на национальном вопросе вызывает отвращение. Ибо в мире проживают десятки миллионов евреев, которые являются гражданами разных стран, профессий, политической ориентации и уровня финансового благополучия. В той же Украине, про которую российские телеканалы лгут как про страну, где вся власть там у «бандеровцев», президентом является этнический еврей. И куча олигархов в Украине, как и политиков, также являются евреями. Много представителей этого прекрасного народа среди успешных бизнесменов, артистов и в РФ. И в Азербайджане проживает много евреев. Но санкции вводят против Соловьева. Который не только не нашел в себе мужества, об этом и говорить как-то смешно, признать вину за разжигание ненависти посредством тиражирования лжи, но и пытается «прикрыться» своей национальностью. Думаю, найдется немало евреев, которые ответят Соловьеву как он глубоко был не прав. Хотя, конечно, ничто не заставит его отказаться от дела, которое и превратило Соловьева в обладателя шикарной недвижимости на озере Комо.