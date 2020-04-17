Сноуден попросил о продлении вида на жительство в России

Бывший подрядчик Агентства по национальной безопасности США и осведомитель Эдвард Сноуден попросил продлить ему вид на жительство в России еще на три года.

Как рассказал адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, срок действия его вида на жительство истекает в апреле.

«Да, на днях мы подали документы на продление вида на жительство еще на три года. Надеемся, что решение будет принято положительное», – цитирует слова Кучерены агентство ТАСС.

В США Сноудена обвиняют в шпионаже и хищении правительственной собственности в связи с тем, что в 2013 году он передал СМИ информацию о программе слежения АНБ.

Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Россию, и с тех пор живет в Москве. В 2017 году ему выдали вид на жительство сроком до 2020 года.

| 2020-04-17T13:33:47+00:00 17 апреля 2020, 14:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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