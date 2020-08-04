В Азербайджане не отложена реализация ни одного социального проекта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике сказал председатель комитета Муса Гулиев.

По его словам, меры в направлении увеличения занятости успешно реализуются. Он также отметил, что нуждающиеся лица будут полностью обеспечены жильем и автомобилями.

«Программы в этой области будут реализованы в полном объеме, а снижения пенсий, социальных пособий и других социальных выплат не будет» — сказал Гулиев.