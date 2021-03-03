Снимаются ограничения на ввоз в Россию яблок и томатов для еще ряда азербайджанских предприятий

Россельхознадзор с 3 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с восьми азербайджанских предприятий и томатов, производимых 19 компаниями.

Об этом сообщает Россельхознадзор.

Согласно информации, это решение принято под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, выбранных к ходе совместных видеоинспекций.

Как отмечается, яблоки разрешено ввозить следующим компаниям: ООО «MET-AK» (Наримановский район), OOO «FRUITSBYJAN» (Губинский район), «Гасанов Эльшан Хормат оглы» (Губинский район), «Пирийев Юсиф Маммадали оглы» (Гусарский район), «Ширинов Мехман Исмаил оглы» (город Баку, Насиминский район), ООО «GALAGRO» (Гусарский район), OOO «FRUITGARDEN» (Лянкяранский район), «Зульбалаев Эльчин Мовлудага оглы» (Губинский район).

Томаты будут поставляться с предприятий: ООО «AGRO-NOM» (город Баку, Наримановский район), ООО «KASKAD-AGRO» (город Баку, Наримановский район), «Джафаров Заид Хабиб оглы» (город Баку, Ясамальский район), «Исаева Гюльнар Намик гызы» (Шамкирский район), OOO «AGRO VEST» (город Ширван), OOO «RED GLOBE» (город Баку, Насиминский район), «Гурбанов Искендер Расим» (город Баку, Ясамальский район), «Гамбаров Низами Фахраддин» (Абшеронский район), ООО «BIG STORE» (город Баку, Сабунчинский район), ООО «Eco Prod» (город Баку, Сабаилский район), ООО «Т.Т.Ш.-Иншаат» (город Баку), ООО «ARAS» (Абшеронский район), «Ахундова Аида Заид гызы» (Абшеронский район), «Годжаев Расул Мехман» (город Баку, Насиминский район), ООО “Хамаджоглы Агро” (Абшеронский район), ООО “Туркан Агро” (город Баку, Хатаинский район), «Джабраилов Маликмамед Садай оглы» (город Баку, Насиминский район), «Фараджов Новруз Мюршюд» (Абшеронский район), «Масимова Суджаят Курбан гызы» (Хазарский район).

Отметим, что ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Затем Россельхознадзор снял запрет на импорт для части предприятий.