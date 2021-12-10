Советский союз окончательно распался ровно 30 лет назад. 8 декабря 1991 года Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной были подписаны «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), неофициально известные как «Беловежские соглашения».

Создание СНГ стало попыткой сохранить всё то позитивное, что осталось от единого государства, интеграционные связи советского пространства, сообщил NEWS.ru один из подписантов, тогдашний председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Оппоненты Шушкевича утверждают, что страны — участницы СНГ уже давно выработали двусторонние соглашения и не нуждались в координирующих центрах. Заседание глав стран СНГ такие политики называют «клубом людей, которые не смогли цивилизованно расстаться».

В рамках СНГ регулярно проходят саммиты различного уровня, подписываются интеграционные документы, но работа в рамках Содружества всё равно остаётся малоэффективной. Хотя многие эксперты убеждены, что потенциал СНГ до конца ещё не использован.

Сегодня СНГ состоит из девяти действительных членов и одного ассоциированного — Туркменистана. Из бывших советских республик это образование игнорируют страны Балтии, Украина и Грузия.

Имеет ли еще какой-то смысл сохранение этого формального союза? Ведь есть уже масса других образований: Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, «Восточное партнёрство», и т.д.

На этот вопрос # ответили эксперты постсоветских стран.

Казбек Бейсебаев, казахстанский политолог:

— СНГ после распада СССР был площадкой, где решались многие вопросы. Например, по линии министерств иностранных дел. Как бывший сотрудник МИД Казахстана, могу сказать, что регулярно проводились совещания руководителей консульских служб МИД стран СНГ. На этих совещаниях мы решали многие вопросы граждан, в том числе по их передвижению и взаимному признанию документов. Было много вопросов по гражданству. Со временем необходимость в таких совещаниях отпала.

По истечении 30 лет в странах СНГ выросли новые поколения, которых мало что связывает с СССР. Поэтому и по другим объективным причинам всё меньше нитей, которые связывают страны СНГ. Кроме того, появились другие региональные объединения и другие союзы.

Вместе с тем, я не стал бы говорить, что СНГ себя исчерпало. Эта организация еще нужна для постсоветских стран в качестве диалоговой площадки. Между странами время от времени возникают разные проблемы: от хозяйственных споров до пограничных конфликтов. Вот как раз для их решения подходит формат СНГ. В любом случае, от СНГ отказываться еще рано.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— На мой взгляд, подобные международные объединения можно классифицировать по нескольким наборам критериев. Есть международные платформы стран, объединенные неким форматом видения будущего и попытками помыслить о совместном движении в это будущее.

Например, объединение ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). Я даже имел честь быть на встрече представителей этого объединения в Киеве в 2018-м году.

Есть объединения, продиктованные соображениями коллективной безопасности. Есть и такие, которые используются отдельными участниками для продвижения своей повестки в международное сообщество.

Что же касается СНГ, то это не более чем симулякр и фантомная боль по Советскому Союзу, которая не подкреплена ни общими ценностями, ни экономической целесообразностью, ни вопросами безопасности.

Какую-либо практическую полезность этот формат может иметь только для того, кто так же чувствительно переживает эту фантомную боль распада империи. Тот, кто говорит, что распад СССР был «геополитической катастрофой»… — Владимир Путин.

Объединение усилий — это ключевой тренд планеты и международного сообщества, который позволяет решать проблемы сообща. Однако, работать он может только в том случае, когда его взгляды и усилия устремлены в будущее, а не в прошлое.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев):

— Кто развалил СССР? Пишут и говорят разное. К числу могильщиков СССР причисляют коллективной Запад, Горбачева, Ельцина, националистов…

По моему мнению, СССР развалила некомпетентная коммунистическая номенклатура. Именно она привели СССР к экономическому кризису. А кризис вызвал всеобщий дефицит и массовое недовольство.

Возможно ли было не допустить развала СССР? Да, но для этого нужно было перейти от плановой экономики к рыночной и открыть страну миру. Плюс к этому, дать реальные права национальным республикам. Ко всему этому закостенелая коммунистическая номенклатура была не готова.

Много критикуют решение, принятое в Беловежской пуще тремя руководителями России, Беларуси и Украины. Возможно, что создание СНГ было не самым лучшим решением. Но единственно возможным на тот момент, так как оно во многом предотвратило гражданскую войну, которая была бы неминуемой, если бы старались любыми силами предотвратить распад СССР.

Нужен ли СНГ? Скорее всего это объединение не стало интеграционным проектом, типа ЕС. И причины понятны. В СНГ доминирует Россия и многих участников этого объединения пугала и пугает возможность превращения СНГ в СССР-2. В то же время СНГ сыграл определенную пользу и не утратил свои полезные функции и сегодня. Возьмём для примера безвизовый режим для всех граждан, проживающих в странах СНГ. Это громадный плюс. Есть и другие плюсы.

Есть ли перспективы в СНГ? Если эту организацию не будут политизировать, если она будет способствовать развитию экономических и гуманитарных связей между странами, входящими в СНГ, то перспективы есть. Но, если страны СНГ подписывают договор о свободной торговле, и он действует для Молдовы со всеми странами, кроме России, которая постоянно вводит какие-то ограничения для Молдовы, то возникают вопросы об эффектности соглашений в рамках этой организации.

Есть вопросы и в отношении территориальной целостности и признания незыблемости существовавших границ. Не все страны, входящие в СНГ, хотят это соблюдать. Существуют и другие проблемы.

От их решения зависит будущее СНГ. Считаю, что подобные международные организации нужны. Но они нужны до тех пор, пока все страны, вошедшие в них, соблюдают общие решения.