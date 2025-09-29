Власти США и Израиля очень близки к договоренностям по предложенному американским президентом Дональдом Трампом плану урегулирования в секторе Газа, однако радикальное палестинское движение ХАМАС пока не дало согласие. Об этом сообщил 28 сентября журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Американский чиновник высокого ранга сказал, что после переговоров между спецпосланником [президента США Стивеном] Уиткоффом и [зятем американского лидера Джаредом] Кушнером с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху США и Израиль очень близки к договоренностям относительно плана Трампа по прекращению войны в Газе. Как добавил чиновник, все еще требуется согласие ХАМАС», — написал Равид в X.

Трамп, как он заявил в интервью агентству Reuters ранее 28 сентября, рассчитывает на то, что детали сделки об урегулировании в секторе Газа будут согласованы на его встрече с Нетаньяху в Белом доме 29 сентября. Трамп заверил, что «все хотят заключить сделку». Он сообщил, что получил «очень хороший ответ» относительно возможных договоренностей от Израиля и арабских государств.

В интервью журналистам портала Axios американский лидер сообщил, что консультации об урегулировании в секторе Газа находятся сейчас уже «на завершающей стадии», что может позволить обеспечить более широкое урегулирование на Ближнем Востоке.