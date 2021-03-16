Смех сквозь пандемию: как азербайджанская «Пахлава» борется в Сочи за удачу

Невзирая на пандемию Covid-19, в городе – курорте Сочи стартовал традиционный 32-ой Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2021». Это самое ожидаемое событие для всех квнщиков и любителей игры, и впервые за свою многолетнюю историю фестиваль проходит в марте, а не в январе.

Уже около десяти лет ежегодно азербайджанские команды принимают участие на Сочинском фестивале. За это время около 10 различных коллективов представляли страну на разных уровнях. Все это — результат плодотворной работы возрожденного Азербайджанского клуба веселых и находчивых под руководством руководителя клуба, в прошлом – квнщика из команды БГУ Рашада Азизова. Немаловажная роль в успешном развитии современного КВН в нашей стране принадлежит официальной Азербайджанской Лиге КВН. Самым успешным коллективом за эти годы была команда «Сборная Баку», в 2017 году добравшаяся до четверть финала Высшей Лиги КВН и завоевавшая «КиВиН» на популярном фестивале «Голосящий Кивин» — 2016.

В этом году Азербайджан на фестивале в Сочи представляет команда КВН «Пахлава Show». Команда была создана в 2019 году и состоит из популярных азербайджанских блогеров, проживающих в России. Поддержку азербайджанской команде оказывает Министерство Молодежи и Спорта.

В интервью «Зеркало» капитан команды «Пахлава Show» Эльдар Гасанов рассказал, как проходит фестиваль в Сочи в условиях карантина, и как встретили азербайджанскую команду на самом популярном слете квнщиков с разных стран:

— Какие первые впечатления от фестиваля?

— Впечатления самые наилучшие. Сочи встретил дружелюбно, хорошей погодой. Несмотря на пандемию, фестиваль состоялся, хотя и не все команды смогли приехать. Ежегодно в Сочи собирается свыше 600 команд из различных уголков, в этом году приехало всего около 400. Все понимают, что «КиВиН» в Сочи – это судьбоносное событие, где решается главный вопрос – в какой лиге проведет сезон та или иная команда.

— Вы на что нацелены?

— Конечно же, мечта каждой команды попасть в одну из телевизионных лиг. Но мы не хотим забегать вперед. Мы хорошо подготовились, нормально выступили. Будем ждать результатов. В настоящее время смотр команд продолжается.

— Какие ограничения распространяются на участников фестиваля в связи с карантином?

— На территории всего гостиничного комплекса «Жемчужина» действует строгий масочный режим. Участники соблюдают и другие предписанные фестивальным штабом условия. В этом плане все очень серьезно. Кроме того, в зале, где проходят фестивальные просмотры, всем нам постоянно напоминают о необходимости соблюдения противоковидных мер безопасности. В целом же на фестивале очень благоприятная атмосфера, все шутят, у всех хорошее настроение.

— Каким был для вас прошлый сезон, и как готовились к фестивалю?

— Активным прошлый сезон никак не назовешь, практически целый год не было никаких больших мероприятий. Мы хорошо начали в сезоне Азербайджанской Лиги КВН, но, из –за пандемии, он не смог нормально завершиться, и мы перешли играть КВН в онлайн, где было все довольно неплохо организовано, и таким образом, компенсировали незавершенный сезон в АзЛиге КВН. Готовились к Сочи серьезно, собирали материал, написали новые шутки и миниатюры.

— Что для вас значит участие в фестивале «КиВиН»?

— В первую очередь, для каждой команды это возможность попасть на новый телесезон КВН, увидеть игру известных команд, пообщаться с популярными квнщиками, одним словом, себя показать, и на других посмотреть. Фестиваль в Сочи это очень хороший опыт…