Смарт – город, грин-энергия, студенческие строительные отряды: ректор БГУ о Шуше и великих карабахцах

Представляем читателям эксклюзивное интервью «Зеркало» с ректором БГУ Эльчином Бабаевым:

— Объявление президентом Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей Азербайджана откликнулось большой радостью в народе. Культура всегда тесно переплетается с образованием. Как Вы восприняли эту новость?

— Наш уважаемый президент страны Господин Ильхам Алиев принял важное стратегическое решение, объявив древнюю и богатую своим наследием жемчужину — Шушу культурной столицей Азербайджана. Этот важный шаг способствует развитию и большему прогрессу не только в стране, но и на всем регионе.

Испокон веков, Карабах славился своей историей, деятелями культуры и спустя несколько десятков лет в этих местах вновь зазвучит наш прекрасный мугам, вновь заговорят поэты и ученые. Это станет прекрасным началом плодотворных и масштабных мероприятий и событий, как в Азербайджане, так и в соседских странах.

Карабахский район будет динамично развиваться во многих сферах, таких как промышленное и сельское хозяйство, наука и образование. Очень скоро будут открываться научные и исследовательские центры, школы, университеты государственного и международного уровня. Наш университет и все его представители с нетерпением ждут начала процесса научно-образовательного возрождения в Карабахе и прилежащих регионах.

— Могли бы Вы рассказать о выдающихся выпускниках — карабахцах университета, которым вы руководите…

— Прежде всего, хотелось бы отметить роль карабахцев, в частности шушинцев в развитии науки и образования. Еще во второй половине XIX века в Шуше начали открываться новометодные светские школы. Одним из инициаторов создания такого рода школ был известный ученый, поэт и музыковед Мир Мохсун Навваб. У него был очень большой интерес и стремление к науке. Дома у него было установлено 2 телескопа, и многие часы напролет он наблюдал за небесными телами. В своей книге «Кифаятул-атфал» Мир Мохсун Навваб составил таблицы расположения небесных тел и солнечных затмений. Он также в домашних условиях создал химическую лабораторию, где со своими учениками проводил различные опыты.

Эта благодатная земля – подарила нам не один десяток известных ученых.

Стоит отметить, что в самые тяжелые военные годы (1941-1944) ректором нашего вуза был известный шушинец Шамиль Алиев. Другой, не менее известный шушинец, академик Джамиль Гулиев также в течение недолгого времени возглавлял наш университет.

Наш университет имел честь подарить республике немало известных и достойных карабахских выпускников. Особенно хотелось бы отметить Худу Сурхай оглу Мамедова — видного азербайджанского кристаллографа, доктора геолого-минералогических наук, профессора, член-корреспондента Академии Наук Азербайджана, который был родом из Агдамского района, а также известного азербайджанского математика, доктора физико-математических наук, заслуженного деятеля науки Азербайджана Ашрафа Гусейнова из селения Амирварлы Джебраильского района. На сайте нашего университета в дни Отечественной войны была опубликована серия статей о выдающихся выпускниках — карабахцах нашего университета.

— Сегодня на освобожденных Азербайджаном землях есть большая потребность в кадрах совершенно разного профиля, и, разумеется, особое место среди них займут выпускники БГУ. Чтобы Вы хотели им пожелать в этой нелегкой, но очень почетной миссии?

— Могу с полной уверенностью сказать, что выпускники Бакинского государственного университета внесут свой весомый вклад в дело восстановления и развития региона. После освобождения наших земель от многолетней оккупации, мы столкнулись со страшной картиной полного разрушения некогда цветущих городов, поселков, селений.

Предстоит проделать большую работу по восстановлению всей инфраструктуры региона. Уверен, что самые достойные кадры будут привлечены к этой важной работе. Хотелось бы, в первую очередь, пожелать им успехов в этой нелегкой работе. Выполняя свою почетную миссию, они должны всегда помнить, какой ценой досталась нам победа, сколько пало отважных шехидов, освобождая эти земли от жестоких врагов.

Учитывая возможности 21 века, в Карабахе, а именно в Шуше, усилия должны быть направлены на создание смарт-городов и поселений, с технологиями грин-энергии и других видов, ВУЗ-ов и научных учреждений с самыми современными возможностями, не теряя при этом древнего, исторического, присущего региону облика. Развитие туризма, как классического так и лечебного, открытие центров творчества, возможности прохождения практики студентами (по таким специальностям как археология, биология, геология и т.д), научные конференции – это все возродит регион и создаст ауру, которая по зову нашего Президента превратит Карабах в райский уголок! Кстати, наш Университет выступил с инициативой создания Студенческих строительных и творческих отрядов для участия в этих работах.