Правительство Словакии запретит импорт ряда продуктов с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрет начнет действовать с 19 апреля 2023 года. Как уточняет агентство, под ограничения могут попасть зерно, овощи и фрукты. Однако возможность транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Словакии сохранится. Для нее будет действовать особый режим.

Ранее бывший премьер-министр Словакии и действующий лидер парламентской оппозиции, социал-демократ Роберт Фицо призвал запретить импорт в страну зерна и продуктов с Украины. По его словам, эти поставки угрожают национальному рынку. Депутат Верховной Рады Украины и глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Данил Гетманцев выразил опасением возможным запретом на экспорт украинской сельхозпродукции в соседние страны Европы. Он заявил, что почти треть всего украинского объема аграрного экспорта в первом квартале 2023 года пришлась на Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию. «Эти потери значительно усилятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку путей солидарности», — считает депутат.