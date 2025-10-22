Словакия поддержит новые санкции против РФ, если в итоги саммита Европейского союза, запланированного на четверг, будут включены требования республики. Об этом заявил премьер страны Роберт Фицо, передает местное издание Denník N.

«Санкции против РФ (Фицо — прим. ред.) очевидно поддержит, если в итоги саммита будут включены требования Словакии», — говорится в сообщении.

До этого премьер сообщал, что Словакия не поддержит новый пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами на электроэнергию в Европе.

Фицо подчеркнул, что способность Евросоюза реагировать и находить решения напрямую повлияет на позицию Словакии в отношении будущих антироссийских санкций. Словацкий премьер-министр также призвал к более активному участию ЕС в миротворческих усилиях, связанных с конфликтом на Украине.