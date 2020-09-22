Следы хакерской атаки на клинику в Дюссельдорфе ведут в Россию

Хакерская атака на университетскую клинику в Дюссельдорфе, возможно, была совершена с территории России. Об этом во вторник, 22 сентября, заявили в министерстве юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщает агентство dpa, хакеры применили вирус-шифровальщик DoppelPaymer. По данным частных фирм, занимающихся вопросами компьютерной безопасности, подобный тип вируса неоднократно использовался против компаний и учреждений по всему миру хакерской группой, работающей из России.

Атака на университетскую клинику Дюссельдорфа произошла 17 сентября и стала причиной смерти 78-летней женщины. Хакерам удалось отключить 30 серверов клиники, включая программное обеспечение приемного отделения. В результате, машина «Скорой помощи», в которой находилась пациентка с подозрением на разрыв аорты, вынуждена была ехать в более удаленную клинику в городе Вупперталь. Женщина скончалась в больнице. Немецкая прокуратура ведет расследование против неизвестных лиц по факту «непредумышленного убийства».

Вирус-шифровальщик обычно используется хакерами с целью вымогательства. Попав в систему, вирус зашифровывает пользовательские файлы, требуя выкуп за ключ расшифрования. По данным dpa, настоящей целью атаки был университет Дюссельдорфа. После того как полиция сообщила хакерам, что их атака остановила деятельность медицинского учреждения, они прислали ключ расшифрования, указывает агентство. Тем не менее, компьютерная сеть клиники до сих пор не может работать в нормальном режиме. (DW)