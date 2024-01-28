В городе Баку скончался в медицинском учреждении находившийся в коме военнослужащий азербайджанской армии, который был тяжело ранен в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном 19 сентября прошлого года.

Гасымов Гаджиали Тахир оглу (2002 г.р.), житель села Гараханлы Товузского район будет похоронен в своем родном селе.

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Азербайджанский военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Гаджиали Таир оглу Гасымов, тяжело раненный 19 сентября прошлого года во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых Вооруженными Силами Азербайджана, и проходивший длительное лечение в военно-медицинском учреждении с диагнозом церебральная кома, несмотря на усилия врачей, стал шехидом.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего и желает им терпения.

Аллах ряхмят элясин!», — сообщили в ведомстве.