«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить нашими чувствами».

Эти слова принадлежат Антуану де Сент-Экзюпери. Покойный писатель и эссеист так образно выразил своё восхищение этим подарком природы всему человечеству. Очень жаль, но мы никогда не узнаем, какой бы афоризм оставил будущим поколениям Сент-Экзюпери, если бы посетил ныне пригород Баку – Масазыр, жители которого вот уже пятые сутки изнывают от неимоверной июньской жары в ожидании хоть нескольких капель из водопровода. Одно можно сказать: француз точно был бы не столь романтичен и любвеобилен. А ещё, весьма может быть, его речь пришлось бы чуток отредактировать, дабы изъять оттуда некоторые нелицеприятные выражения в адрес так часто вспоминаемого всеми жаркими летними днями одиозного «Азерсу». Ну, а кого прикажете поминать? Ведь именно сотни сотрудников этой организации собраны воедино и ежемесячно исправно получают зарплату, чтобы гражданин Азербайджана мог насладиться теперь уже заоблачной для жителей вышеупомянутого пригорода Баку благостью – водой из обыкновенного крана у себя дома. Но, как это уже вошло в привычку в последние годы, как только в стране наступает календарное лето, словно по мановению волшебной палочки все агрегаты, машины и механизмы, находящиеся на балансе этой горе-организации и призванные снабжать население столь жизненно важным элементом, словно сговорившись выходят из строя. И, забегая вперёд скажем: исходя из опыта, жители Масазыра знают точно — все эти «напасти» уйдут в небытие, как только на дворе наступит осень.

Беседуя с жителями, для которых проблема обеспечения домочадцев водой стала чуть ли не самой актуальной в последние дни, нельзя не почувствовать в словах и выражениях лиц какую-то безысходность. Можно сказать, что люди попросту потеряли надежду, что их кто-то услышит.

«Почему я должен завозить воду машинами, каждый раз платя за это 30 манатов?, — недоумевает Бахруз Ахмедов, живущий по улице Гусейна Джавида. – Столько средств выделяется «Азерсу», куда они уходят? Каждое лето одно и то же, 3 -4 месяца сущего ада. И самое главное, до нас нет никому дела. До «Горячей линии» или не дозвониться, или же нас обманывают разными обещаниями, как младенцев. Да и не только нас. Несколько дней назад у нас тут было открытие «Родника шехидов». Должна была участвовать и глава ИВ. Так вот, за час до открытия воды не было. Представляете, родник – и без воды. Но кто-то куда-то позвонил, и воду дали. Пока глава ИВ была здесь. А как только она уехала, воду опять перекрыли. Что это значит? Значит, если захотят, то могут нормально обеспечивать территорию водой. Но кто-то этого не желает».

«Когда подняли тарифы на воду, многие подумали, наконец-то этим летом не будет проблем с водоснабжением, — вторит ему житель улицы Низами Тельман Муталлимов. – Но, как ни странно, теперь стало ещё хуже. Мы исправно платим за воду, за канализацию. Неужели нельзя использовать часть этих средств для простых людей, как мы? Я вот написал на страницу «Азерсу» в ФБ. И знаете, что они мне ответили? Мол, на главной магистрали недостаточное давление, потому и нет воды. Но какое до этого мне дело? Как мне объяснить детям, что из-за ротозейства «Азерсу» у нас пятые сутки нет воды? И вообще, есть ли управа на эту организацию, контролирует ли кто-то её деятельность?»

Мы попытались связаться с руководителем пресс-службы «Азерсу» Анаром Джабраиллы. Но все наши попытки в течение дня оказались тщетными. То он не отвечал на звонки, то давал «отбой», а иногда у него просто был отключён телефон. Впрочем, оно и понятно. Пресс-секретарь заранее знает, что ничего хорошего в ближайшие 2 месяца он не услышит. Потому и принимает превентивные меры. По всей вероятности, его телефон заработает в нормальном режиме уже глубокой осенью. Как и вся огромная кадровая система «Азерсу».

P.S. Возглавлявший в течение 10 лет «Азерсу» Горхмаз Гусейнов был отправлен в отставку в начале мая. Кто его сменит – пока неизвестно. Но известно одно: новому руководителя этой структуры придётся очень многое сделать, чтобы вернуть в нормальное русло работу «Азерсу», которую многие в Масазыре называют «АзерДжаханнам» (АзерАд).