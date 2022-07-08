Аннулированы итоги этапа выбора квартир, проведенного 30 марта 2022 года по системе «Льготное жилье».

Напомним, что в ходе последней продажи льготных квартир разразился скандал. Участники торгов массово пожаловались на то, что большинство квартир были проданы в течение 4-5 секунд.

В совместном заявлении Службы Государственной Безопасности и Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) говорится, что в результате вмешательства были нарушены условия равного выбора, и поэтому все результаты продаж были аннулированы.

После обращения MİDA в СГБ было проведено расследование, по итогам которого арестованы Э.Мамедов, Р.Гаджиев, Ф.Гусейнов, Ю.Лятифзаде, Т.Абдуллаев, Д.Мамедов и др. Задержанные привлечены к ответственности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 (незаконное вмешательство в компьютерные системы).

В ходе расследования было установлено, что указанные лица, разработав и адаптировав специальное компьютерное программное обеспечение в интересах отдельных граждан, обеспечили им быстрый доступ к процессу выбора жилья. Тем самым были ограничены возможности других граждан, участвовавших в выборе квартир.

Таким образом, результаты выбора квартир были аннулированы, 442 квартиры, расположенные в Ясамальском жилом комплексе, будут повторно выставлены для выбора.