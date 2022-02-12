Сегодня мать председателя Общественной Организации «Ассоциация Русской Молодежи Азербайджана» Романа Юсифова — Елена Корабельникова собрала пресс-конференцию, в ходе которой сообщила, что ее сын был задержан по ложным обвинениям со стороны депутата Милли Меджлиса Михаила Забелина.

«Вчера мой сын был задержан сотрудниками отдела по борьбе с бандитизмом и терроризмом по заявлению депутата ММ Михаила Юрьевича Забелина», — начала свой рассказ Корабельникова.

Далее она рассказала, что ее сын, начиная с сентября 2018 года, работал директором компании, которая принадлежала Забелину:

«Я работала кассиром в данной компании. За все годы работы в компании ни разу не была выплачена зарплата директору, только обещания, что вот-вот будет все выплачено. Мою зарплату не выплачивали 2,5 года. И также остальным работникам. Оборудования в компании постоянно не хватало, поэтому было принято решение взять кредит на покупку станка СНС в размере 60 000 манатов. Из-за больших долгов компании Роман, как материально ответственное лицо, найдя станок в Баку за 30 000 манатов, принял решение купить его, а оставшуюся сумму пустить на выплату зарплат сотрудников, аренду цеха и офиса и прочие долги компании. Все финансовые отчеты были неоднократно предоставлены Михаилу Юрьевичу для рассмотрения. Однако он, зная о долгах компании и возникших в период пандемии сложностях с ведением бизнеса, практически не появлялся в компании и не желал смотреть отчеты», — рассказала мать задержанного.

По ее словам, Роман предложил Забелину вариант закрытия бизнеса, так как с каждым днем накапливались новые долги все, а финансовые поступления от владельца бизнеса были минимальные.

«На данный момент Роман задержан правоохранительными органами, так как Михаил Юрьевич хочет, чтобы Роман выплатил кредит. Залогом для кредита стал 2-х этажный дуплекс в центре города суммой в полмиллиона манатов, принадлежащий Забелину. Эта квартира неоднократно с 2000 года закладывалась в качестве залога по различного рода кредитам для развития бизнеса Забелина. Но где находится данный станок на данный момент неизвестно, станок находится у мошенников, с которыми Михаил Юрьевич находится в контакте», — сообщила Корабельникова журналистам.

Далее она обратилась к Президенту Ильхаму Алиеву:

«Меня неоднократно вызывал к себе Михаил Забелин, и вместе со своим помощником, работником Милли Меджлиса Фирдовси угрожал мне и запугивал. Дословно передаю его слова: усмехаясь мне в лицо, открытым текстом Михаил Юрьевич говорил о том, что моего сына и меня отдадут не в простые службы, а в «которых нам мало не покажется». Обвинив моего сына в воровстве и мошенничестве, в ответ на утверждения, что все показано в отчетах и задокументировано, Михаил Юрьевич заявил: «Всегда найдутся доказательства». А его помощник Фирдовси добавил: «Там хорошенько пришьют эти доказательства. Еще и кредит выплатите, и там с вас еще возьмут хороших денег».

О каких правах граждан может идти речь, если депутат, который должен защищать интересы граждан, запугивает и выдвигает надуманные обвинения, добивается задержания и лишения свободы граждан? Эти неправомерные действия со стороны Забелина Михаила Юрьевича я хочу донести до общественности, так как сейчас его угрозы в адрес моего сына и меня воплощаются в реальность. Утром мне поступил звонок и сейчас я тоже иду в отдел по борьбе с терроризмом, как мне и было заявлено Михаилом Юрьевичем ранее», — заявила Елена Корабельникова.

Отметим, что речь идет о компании Euro-Asian Trading, оказывающей комплексные строительно–архитектурные услуги, занимающейся дизайном интерьеров и мебели.

Корреспондент # связался с депутатом Михаилом Забелиным и попросил его прокомментировать обвинения Елены Корабельниковой.

Михаил Забелин:

— Я, как депутат, не имел права руководить фирмой, которая была создана Русской общиной и мной. У фирмы были все возможности для работы: станки и другое оборудование, ранее приобретённое за мои средства. Юсифов Роман, который иногда представляется как Борискин, изъявил желание возглавить фирму. Попросил в качестве зарплаты выдать ему аванс в размере 4000 манатов на 11 месяцев, сказал, что в связи с семейными обстоятельствами. Эти средства были ему выданы, имеется расписка. В ноябре 2018 года он обратился с просьбой о необходимости купить 2 станка на сумму 8000 манатов. На это средства также были выданы. Всё, что заявляет мама Романа — полная неправда. Роману в декабре 2019 года была выдана сумма 6000 манатов, а в конце 2020 года — 3000 манатов в качестве зарплаты. Мной оплачивалась аренда цеха и офиса, где он и по сей день сидит и работает, создав свою фирму на деньги, украденные у фирмы. Без моего согласия оформил кассиром свою маму, которая покрывала его действия, взял на работу своих друзей, не согласовав со мной, не представив мне трудовые договора.

Но у меня не было бы претензий, если бы Роман не совершил мошеннические действия, о которых прекрасно знает его мама, и которая неоднократно просила меня простить его.

В ноябре 2019 года Борискин — Юсифов обратился с просьбой выделить средства для приобретения в Китае станка СНС (фрезерный с ЧПУ ) на общую сумму 60 000 манатов. Я сказал, что у меня нет таких средств, все накопления мной израсходованы. Есть только возможность взять кредит в банке. Что и было сделано, а в залог была выставлена трехкомнатная квартира, где я проживаю. В начале 2020 года Юсифов показал мне станок СНС, однако не предъявил декларацию, заявив что она в компьютере. Пандемия приостановила работу фирмы. Однако, как мне стало известно в конце 2020 года, Юсифов вместе с начальником цеха и заместителем (его друзья) совершили мошеннические действия, закупив оборудование не в Китае, как он мне говорил, а в каком-то цехе в Дарнагюле (свидетели имеются). Я всегда доверял Юсифову Роману, относился к нему как к сыну, и никогда не думал, что столкнусь с его стороны с таким мошенничеством. Всё это время я выдавал ему в месяц 2100 манатов из своей зарплаты для погашения кредита. Когда вскрылась афёра Романа и его подельников со станком, он пришёл ко мне с просьбой простить его, и обязался оставшуюся сумму кредита погасить лично. Я дал согласие и пошёл ему навстречу. В присутствии свидетелей он подписал взятое на себя обязательство. Однако и здесь он совершил обман и в дальнейшем не выплатил ни копейки, а станок продал неизвестному лицу.

Я никогда не вызывал его маму, это она приходила ко мне и просила за него. В последний раз она была у меня в начале декабря, сказала, что Романа на эти действия подтолкнули завцехом и замдиректор Васильев, гражданин Кыргызстана. Я сказал, что Роман большой мальчик, пусть сам придет и поговорит со мной. Я уже долгое время терплю его обманы, и если он не выполнит свои обещания, я вынужден буду обратиться в правоохранительные органы. Впоследствии она позвонила мне и передала слова сына: «Пусть обращается, куда хочет». Поэтому мне ничего не оставалось делать, как обратиться в правоохранительные органы, так как я не имею возможности оплатить долг банку, в то время как он имеет свою фирму, оплачивает аренду офиса, выплачивает зарплату своим сотрудникам, приобрёл уже не один автомобиль. Интересно, на какие деньги? Юсифов, уволившись, не сдал ни одного документа фирмы, заявив, что если вам надо — поищите в компьютере!

Я понимаю его маму, но повторюсь, он мальчик большой, ему уже 43 года, и он прекрасно знал, что совершил мошенничество и обман. А средства, полученные в банке на приобретение 2- х станков, он не имел права тратить на свои расходы, тайно, вместе со своими подельниками! Я не имею возможности угрожать кому-либо, да и к чему? И мне непонятны заявления его мамы, пусть она вспомнит, как просила меня простить Романа.

Что касается её зарплаты, то я её на работу не принимал, принимал её сын, и он, наверное, подписывал с ней договор, также, как и со всеми работниками, и если он не мог справиться с работой директора фирмы и сделать её доходной, не надо было принимать на работу людей без моего ведома, не имея возможности платить им зарплату и оплачивать налоги. Он обязан, как и его подельники, оплатить банку кредитные средства, которые были украдены мошенническим способом. Банку, а не мне! И, как говорится «ничего личного».

Корреспондент # также связался с помощником депутата Михаила Забелина — Фирдовси Джахангировым, имя которого также фигурирует в обвинениях Елены Корабельниковой:

— Я присутствовал на всех встречах М.Забелина с Романом, который в свою очередь приходил со своим свидетелем. У нас имеются все копии документов, подписанные Романом, в которых он обязуется выплачивать свои долги. Эти документы переданы в следственные органы. Заявление матери Романа — ложь и клевета. Сегодня Елена ханум звонила мне в 14:25 (время звонка зафиксировано) и заявила, что обязуется выплатить долг банку в течение недели. С моей стороны не было никаких угроз, как она утверждает. Зато появились угрозы в адрес депутата Забелина, и исходят они от друзей и родственников Романа.