Синоптики обнародовали прогноз погоды на завтра

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь. Утром и вечером местами вероятны интенсивные осадки. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 761 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность — 80-90%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых южных и восточных районах возможны осадки. В Лянкяран-Астаринской зоне вероятны интенсивные осадки. Местами ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5-6 января на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.