Глупость, во всех ее проявлениях, факт прискорбный. В зависимости от сферы человеческой жизнедеятельности, она может быть как опасной, так и возведенной в ранг абсурда.

Не является исключением и сфера бизнеса. В случае, о котором пойдет речь ниже, имеется в виду мелкое предпринимательство. Некоторые азербайджанские дельцы в погоне за экстраординарностью в вопросе маркетинга и сами оказываются в нелепом положении, и оскорбляют чувства и память других.

Бизнес, как и любая область, не терпит дилетантов. Для этого нужны способности, проще говоря, деловая жилка. Но не каждый обладает таковой, и, тем не менее, как гласит русская пословица, пытается проникнуть «в калашный ряд». Как результат — оказывается в глубокой луже.

И вот вам наглядный пример. В азербайджанском сегменте социальных сетей была выложена фотография, которая своим содержанием, откровенно говоря, вызывает не самые приятные чувства.

Какой-то умник, возомнивший себя новатором в мелком бизнесе, умудрился наладить выпуск носков с эмблемой… хары бюльбюль. Возможно, автор этого «шедевра» пытался таким образом разрекламировать и пропагандировать символ освобожденной жемчужины Карабаха – города Шуша. А заодно и сыграть на патриотических чувствах покупателей. Но, как и ожидалось, просчитался. Пользователи соцсетей (и не только) подвергли жесткой критике креатив глупости. Впрочем, это можно было и предвидеть.

Нижняя конечность – не лучшее место для рекламы символа Шуши, за освобождение которой совсем еще юные азербайджанские воины проливали кровь. К сожалению, подобные лже-патриоты этого не поняли…