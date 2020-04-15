Швеция запретила обязательную вакцинацию

Пока в мире наблюдается стремление зарубежных фармацевтических компаний пролоббировать внесение дополнительных ненужных (и зачастую опасных для здоровья) вакцин в национальный календарь прививок, сделать их обязательными, самая благополучная страна мира не позволяет наживаться на себе производителям вакцин и не собирается делать из своих граждан подопытных кроликов.

Швеция запретила обязательную вакцинацию, ссылаясь на “серьезные проблемы со здоровьем” и тот факт, что они нарушают конституционные права гражданина выбирать себе лечение по своему усмотрению, пишет Ecology.md.

Шведский Риксдаг (парламент) в 2017 г. отклонил семь ходатайств, которые закрепили бы законодательную норму о принудительной вакцинации, заявив, что “это будет нарушением нашей Конституции, если мы введём обязательную, либо принудительную вакцинацию.”

Кроме того, законодатели отметили, что наблюдается “массовое сопротивление (шведами) всем формам принуждения в отношении прививок“. Также Риксдаг сослался на “частые серьезные побочные реакции” у детей, которые были провакцинированы.