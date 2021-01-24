Швеция закроет границу с Норвегией

Власти Швеции приняли решение закрыть границу с Норвегией, где выявлена циркуляция «британского» штамма коронавируса», до 14 февраля, однако делает исключение для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг.
«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня до 14 февраля», — сказал Дамберг.
Он отметил, что власти могут продлить запрет. В Швеции опасаются, что из-за закрытых в десяти норвежских коммунах магазинов, в том числе по продаже алкоголя, жители приграничных районов Норвегии устремятся в Швецию.
«Возрастает риск того, что в приграничных районах Швеции образуются большие скопления людей, и очень велик риск распространения мутировавшего коронавируса», — пояснил министр.