Швеция закроет границу с Норвегией

Власти Швеции приняли решение закрыть границу с Норвегией, где выявлена циркуляция «британского» штамма коронавируса», до 14 февраля, однако делает исключение для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня до 14 февраля», — сказал Дамберг.

Он отметил, что власти могут продлить запрет. В Швеции опасаются, что из-за закрытых в десяти норвежских коммунах магазинов, в том числе по продаже алкоголя, жители приграничных районов Норвегии устремятся в Швецию.

«Возрастает риск того, что в приграничных районах Швеции образуются большие скопления людей, и очень велик риск распространения мутировавшего коронавируса», — пояснил министр.

| 2021-01-24T20:32:52+04:00 24 января 2021, 22:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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