Швеция закроет границу с Норвегией

Власти Швеции приняли решение закрыть границу с Норвегией, где выявлена циркуляция «британского» штамма коронавируса», до 14 февраля, однако делает исключение для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг.