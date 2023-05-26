Швеция все еще надеется стать членом НАТО к саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле. Об этом в пятницу заявил в пятницу министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром.

«Не будет никакого плана Б или чего-то подобного. План Б — это план А — это полноправное членство в НАТО, и это то, над чем я и правительство будем работать на всем пути до Вильнюса», — сказал Бильстром журналистам.

Российское вторжение в Украину побудило Швецию и Финляндию отказаться от давней политики неприсоединения к военным блокам и для усиления своей обороны искать членства в НАТО. Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года, но членство Швеции было задержано возражениями Турции и Венгрии, хотя Финляндия и Швеция подавали заявки на членство в НАТО одновременно.

В Турции в это воскресенье пройдет голосование во втором туре президентских выборов и Тобиас Бильстром выразил надежду, что парламент Турции начнет процесс ратификации заявки Швеции на членство в НАТО сразу после того, как определится политическая картина в стране.

«Турции пора начать процесс ратификации и выполнить свою часть сделки», — сказал Тобиас Бильстром.

Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение в Мадриде в июне 2022 года, направленное на решение проблем турецкой безопасности. Но Анкара пока отказывается ратифицировать заявки Швеции, заявляя, что Стокгольм дает политическое убежище террористам. (Голос Америки)