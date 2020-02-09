Шторм помог самолету перелетел через Атлантику за рекордное время

Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.

Как пишет портал Flightradar, до этого рекорд принадлежал Virgin Atlantic, самолеты которой совершали этот рейс за четыре часа 57 минут и четыре часа 59 минут.

При этом статистика не учитывает полеты сверхзвуковых самолетов.

Independent отметил, что причиной рекорда стал шторм Киара, который позволил самолету набрать скорость в 825 миль в час (1327 километров в час). (РИА Новости)