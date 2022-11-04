Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Пекин выступает против применения ядерного оружия в Украине, а также настаивает на том, чтобы международное сообщество в ближайшие сроки запустило переговорный процесс между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«В сложившейся ситуации международное сообщество должно объединить усилия и сделать все возможное для мирного урегулирования украинского кризиса. Необходимо в кратчайшие сроки установить прямой диалог, создать условия для восстановления переговоров. Нужно сообща выступить против угрозы применения ядерного оружия», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что атомный арсенал не поспособствует решению существующих проблем.

«Необходимо не допустить возникновения ядерного кризиса в Евразии», — подытожил он.

Си Цзиньпин 4 ноября встретился с Олафом Шольцем в Пекине. Встреча состоялась в Доме народных собраний (парламент КНР). Председатель КНР отметил, что в 2022 году исполняется ровно 50 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.