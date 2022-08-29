Украина, Западные Балканы, Молдова и Грузия должны войти в состав Евросоюза. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

По его мнению, ФРГ остается приверженной идее расширения Евросоюза. Новая волна расширения должна пойти на восток и юго-восток.

Канцлер признает, что при вступлении новых стран в союз между государствами-членами усилятся различия. Для сглаживания этого Олаф Шольц предложил изменить принцип принятия решений. Например, обязательное требование консенсуса нужно заменить на голосование простым большинством.