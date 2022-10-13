Война России против Украины стала большим «крестовым походом» против западных стран. В этом канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина, пишет Handelsblatt.

«Владимир Путин и его помощники очень ясно дали понять: эта война идет не только за Украину. Скорее всего, российское руководство рассматривает войну как «часть большого крестового похода». «Крестового похода» против либеральной демократии, крестового похода против международного порядка, основанного на правилах», — сказал он во время выступления.

Лидер Германии заверил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.