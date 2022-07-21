По оценкам директора ЦРУ Уильяма Бернса, в ходе войны в Украине погибли порядка 15 тысяч российских военнослужащих. Эту цифру он назвал, выступая на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо.

«Последние по времени оценки от разведывательного сообщества США составляют в районе 15 тысяч убитых и где-то в три раза больше раненых, — заявил он. — И украинцы тоже пострадали — вероятно, немного меньше, но все же вы знаете, это значительные потери».

Бернс указал, что наступление российских войск в Донбассе свидетельствует, по крайней мере на данный момент, о том, что Москва вынесла уроки из ошибок начала войны. По его словам, российские войска находятся в более выгодном положении, используя свое преимущество и огневую мощь, чтобы уничтожать украинские цели на больших расстояниях и чтобы компенсировать свои слабые места.

Ни российская, ни украинская сторона не дают оперативных данных о собственных потерях. Британская разведка, в свою очередь, еще в июне, сообщила, что число российских солдат, погибших в ходе войны, составляет 15-20 тысяч человек. Генштаб ВСУ называет цифру в 38 750 погибших. (DW)