Шаир Рамалданов: «Не надо удивляться, что погиб наш генерал»

Армения получила ответ жестким огнем азербайджанских войск, и теперь она будет просить помощи у России, сказал военный эксперт Шаир Рамалданов, говоря с # о столкновении на армяно-азебайджанской границе.

«На последнем совещании глава Минобороны Азербайджана заявлял о том, что Армения может пойти на ту или иную провокацию. Он предупреждал, что ответ на любую провокацию будет адекватным и более жестким»,- сказал он.

Эксперт отметил, что армяне всегда отличались хитростью и непорядочностью, и выбор для провокации государственной границы – это не случайность.

«Внутриполитическая ситуация в Армении накаляется, и популистские высказывания Пашиняна уже никого не интересуют. Он не смог выполнить свои обещания. Плюс ко всему пандемия и экономические проблемы грузом легли на плечи армянского народа. В этих условиях, провокация в карабахском направлении не так бы отвлекла население. А боестолкновения на государственной границе могут отвлечь от внутриполитических проблем.

Азербайджан в свое время заменил регулярные войска Минобороны на границе погранвойсками, и это означало, что Азербайджан не собирается в этом направлении воевать. Газах и Товуз находились под контролем пограничной службой Азербайджанской Республики, и они профессионально несут свою службу, несмотря на провокации Армении», — добавил он.

По словам военного эксперта, армяне понимали, что части, которые заменяются на государственной границе, в дальнейшем будут использованы как резерв при проведении антитеррористической операции и восстановлении азербайджанских территорий.

«Следующая причина – это ОДКБ. Армения пыталась и сейчас пытается вовлечь организацию в конфликт. Но дружеские отношения Азербайджана с отдельными странами-членами ОДКБ не позволили Армении вовлечь эту организацию в конфликт. Поэтому сейчас Армения будет просить помощи у России и дополнительное вооружение. Они уже просят их выступить в роли посредников для приостановления боевых действий», — сказал Рамалданов.

Эксперт добавил, что данная провокация дорого обошлась армянской стороне, так как они не ожидали отпора азербайджанской армии.

«Попытки армян овладеть какими-то территориями столкнулись с жестким огнем, и они понесли большие людские потери», — подчеркнул эксперт.

Говоря о погибшем азербайджанском генерале Поладе Хашимове, аналитик отметил, что генерал погиб, выполняя свой офицерский долг в окопах вместе с солдатами.

«Наши все генералы стали шехидами в окопах и в зонах боевых действий. Не надо удивляться этому, наши генералы вместе со своими солдатами всегда находятся на передовой. Сам министр обороны часто посещает окопы. Даже помощник президента по военным вопросам Магеррам Алиев недавно был на передовых постах. То есть то, что наш генерал стал шахидом в такой обстановке — это вполне нормально. Участие высшего офицерского состава среди солдат всегда положительно воздействует на моральное состояние личного военного состава», — подчеркнул Рамалданов.

Эксперт добавил, что Полад Хашимов и в 2016 году активно участвовал во всех боевых операциях, он и тогда был окопах, он тогда был полковником.

«При защите Родины нет разницы между генералом и солдатом, в таких условиях вся страна – это солдаты. Просто так получилось, что, когда он приехал на боевую позицию начался артобстрел с армянских позиций, и он попал под этот огонь. Он погиб, выполняя свой воинский долг. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!», — подытожил Рамалданов.