Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, одержавший победу в турнире Shusha Chess 2022, посвятил свое достижение памяти шехидов.

Как сообщает Report, об этом 37-летний гроссмейстер сказал на церемонии закрытия соревнований.

«Для меня высокая честь выиграть первое шахматное соревнование в Шуше. Победа далась мне нелегко. Турнир был организован на самом высоком уровне. Каждый из участников турнира может подтвердить мои слова», — сказал Ш.Мамедъяров.

Он также рассказал, что среди его близких есть шехиды, павшие за освобождение города Шуша.

«Один из них был моим близким другом, а другой — родственником. Они пали смертью храбрых здесь, в Шуше 7 ноября 2020 года. Желаю от Всевышнего упокоению душ всех наших шехидов», — добавил Мамедъяров.