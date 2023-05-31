Испанский футбольный клуб «Севилья» в серии пенальти обыграл итальянскую «Рому» и стал победителем Лиги Европы. Финальная встреча турнира прошла в ночь на четверг в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе «Ромы» гол забил Пауло Дибала (35-я минута), на 55-й минуте защитник итальянский команды Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота. Серия пенальти завершилась со счетом 4:1 в пользу «Севильи», победный удар нанес защитник Гонсало Монтиэль.

«Севилья» стала победителем Лиги Европы в седьмой раз в истории, клуб является рекордсменом по этому показателю. Ранее команда выигрывала турнир в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. «Севилья» не проиграла ни одного финала, в котором участвовала.