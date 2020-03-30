Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку

Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, сверхбольшую реактивную систему залпового огня испытали в Академии национальной обороны страны. Позже оружие передадут северокорейской армии. Отмечается, что испытания прошли успешно.

О том, что КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи. Там осудили действия соседнего государства и призвали остановить испытания в связи с эпидемией коронавируса в мире.

22 марта Северная Корея испытала новые тактические управляемые ракеты. Испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Снаряды были запущены из района округа Сончхон в провинции Пхенан-Пукто. Максимальная дальность полета ракет достигала около 410 километров, а высота — почти 50 километров (Лента.Ру).