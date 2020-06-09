Сеул призвал КНДР сохранить каналы связи между странами

Республика Корея призывала КНДР к сохранению существующих каналов связи между государствами после того, как Пхеньян оборвал их в одностороннем порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя министерства по делам объединения двух Корей.

«Эти телефонные линии между Югом и Севером являются основным инструментом поддержания связи и должны быть сохранены в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», — заявили в ведомстве.

В министерстве также прояснили, что Сеул намерен в дальнейшем выполнять все достигнутые в 2018 году межкорейские соглашения, а также прилагать усилия «для достижения мира и процветания» на всем полуострове.

Ранее северокорейское государственное агентство ЦТАК передало сообщение руководства страны о том, что Пхеньян полностью замораживает сотрудничество с Сеулом из-за разочарования в проводимой им политике.

В заявлении властей КНДР говорилось, 9 июня с 12.00 по местному времени КНДР полностью «ликвидирует» коммуникационную линию с Южной Кореей.