Лидеры Сербии и частично признанной республики Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение «О пути к нормализации отношений». Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров в Брюсселе 27 февраля.

Однако, по словам Борреля, это пока лишь готовность приступить к реализации соглашения, которое потребует дальнейших переговоров. При этом сербская и косовская стороны пообещали не принимать односторонних мер, которые могут привести к напряженности и поставить под угрозу заключение соглашения, подчеркнул Боррель.

Премьер-министр Косова Альбин Курти после переговоров заявил, что был готов подписать соглашение уже 27 февраля, передаёт Reuters. Президент Сербии Александр Вучич считает, что необходимы дальнейшие консультации. При этом Вучич отметил, что, по его мнению, власти Косова не готовы к компромиссам.

Соглашение, с которым согласились лидеры Сербии и Косова состоит из 11 статей. В нем говорится о том, что стороны договорились «развивать нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия», «признать документы (паспорта) и национальные символы друг друга», будут «разрешать любые споры между собой исключительно мирными средствами» и не будут блокировать друг другу пути в Евросоюз.

Кроме того, в тексте соглашения сказано, что Сербия не будет возражать против членства Косово в какой-либо международной организации, включая ООН, а обе стороны «обязуются установить конкретные механизмы и гарантии, чтобы обеспечить надлежащий уровень самоуправления для сербской общины в Косово».

Накануне переговоров в Брюсселе план ЕС по урегулированию отношений Белграда и Приштины поддержали США. (svoboda.org)