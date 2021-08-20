20 августа Великобритания ввела персональные санкции в отношении семи сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Как указано в санкционном списке, британские власти считают этих лиц причастными к предполагаемым отравлениям Алексея Навального и Сергея Скрипаля.

Под санкции попали глава Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев и исполнительный директор того же института Станислав Макшаков, начальник центра специальных технологий ФСБ Владимир Богданов, а также сотрудники силового ведомства Алексей Александров, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.

Всем этим лицам теперь запрещен въезд на территории Великобритании. Если у силовиков были в стране счета, то они будут заморожены. (Pravo.Ru)