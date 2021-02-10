Село Зиланлы Губадлинского района — ВИДЕО

Минобороны распространило видеокадры из села Зиланлы Губадлинского района.

Представляем видео:

 

| 2021-02-10T19:06:05+04:00 10 февраля 2021, 19:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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