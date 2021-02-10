Село Зиланлы Губадлинского района — ВИДЕО View Larger Image Минобороны распространило видеокадры из села Зиланлы Губадлинского района. Представляем видео: Редакция| 2021-02-10T19:06:05+04:00 10 февраля 2021, 19:10| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:МО распространило видеокадры из села Дилели Мускенли…Видеокадры из поселка Миндживан Зангиланского района - ВИДЕОМинобороны представило видеокадры из села Махмудлу…В Карсе продолжаются Зимние учения-2021 - ВИДЕО В рубрике Премьер-министр поручил обеспечить «MEDİA» административным зданием Gallery Премьер-министр поручил обеспечить «MEDİA» административным зданием 10 февраля 2021, 18:35 В завезенной в Азербайджан белорусской курятине обнаружена сальмонелла Gallery В завезенной в Азербайджан белорусской курятине обнаружена сальмонелла 10 февраля 2021, 17:59 За проезд на освобожденные территории Азербайджана задержаны 6 гражданских лиц Gallery За проезд на освобожденные территории Азербайджана задержаны 6 гражданских лиц 10 февраля 2021, 17:42 Импортированная из Ирана соль оказалась непригодной для употребления Gallery Импортированная из Ирана соль оказалась непригодной для употребления 10 февраля 2021, 17:26 COVID-19 в Азербайджане: 147 новых случаев Gallery COVID-19 в Азербайджане: 147 новых случаев 10 февраля 2021, 17:09