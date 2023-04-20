Самая сексуальная спортивная болельщица мира едет в Баку, на Гран При Азербайджана Формула-1, сообщает #.

В недавнем прошлом Ивана Кнолль, «Мисс Хорватия»-2016, прославилась своими откровенными нарядами на чемпионате мира по футболу в Катаре. Девушка не раз попадала в скандальную хронику из-за своих чрезмерно откровенных образов, но в итоге ей все же удалось выйти победительницей из дуэли с консервативным арабским миром и стать одним из символов чемпионата мира.

И вот секс-символ чемпионата мира по футболу едет в Баку, наблюдать за самой зрелищной и непредсказуемой гонкой в календаре Формулы-1.

Ивана анонсировала свой приезд в Баку на своей странице в Instagram, где за ней следят свыше 3 миллионов подписчиков!

Ждем сногшибательную фанатку в Баку и будем следить за ее новыми горячими образами, которые она, наверняка, уже тщательно продумывает для того, чтобы сразить в Баку наповал всех и вся!

Для самых преданных почитателей красоты Иваны Кнолль спешим сообщить, что девушке 31 год и она все еще не замужем!