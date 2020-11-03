Сегодня в США основной день президентских выборов

В США начался основной день всеобщих выборов. Во вторник, 3 ноября, граждане страны избирают президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, 35 членов Сената, а также власти ряда штатов и территорий и местные органы власти. За пост президента борются нынешний глава американской администрации, 74-летний республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет.

За пост вице-президента в тандеме с Байденом борется сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. От республиканцев на эту должность вновь баллотируется нынешний вице-президент Майкл Пенс.

На первых участках, в частности, в населенных пунктах Диксвилл-Нотч и Миллсфилд в штате Нью-Гэмпшир голосование началось в полночь (09.00 по бакинскому времени). Законодательство штата разрешает общинам с населением менее 100 человек открывать избирательные участки уже в полночь. (DW)