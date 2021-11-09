Сегодня в Азербайджане День Государственного флага.

Трехцветный флаг Азербайджана в качестве государственного символа был принят на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики 9 ноября 1918 года.

27 апреля 1920 года, после захвата власти большевиками, флаг АДР сменился на красный флаг Азербайджанской ССР с серпом и молотом.

17 ноября 1990 года по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева трехцветный флаг был объявлен Государственным флагом Нахчыванской Автономной Республики. На сессии Верховного совета Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики впервые было принято решение об объявлении трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики Государственным флагом Нахчыванской Автономной Республики.

Решением Верховного совета Азербайджана от 5 февраля 1991 года, настоящий трехцветный флаг с изображением на нем восьмиконечной звезды и полумесяца был объявлен Государственным флагом нашей независимой республики.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанному 18 ноября 2009 года, 9 ноября отмечается как День Государственного флага.

Президент также направил в парламент предложение о внесении изменений в Трудовой кодекс в связи с Днем Государственного флага. Милли Меджлис, рассмотрев предложение, внес изменения в Трудовой Кодекс, согласно которым День Государственного флага считается нерабочим.