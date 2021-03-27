«Сегодня многие форматы в регионе завязаны на Азербайджане»

Сейчас перед многими странами встанет вопрос определения своего геополитического вектора. Западный вектор в определенном смысле изживает себя, особенно касательно вопросов морали, политической этики и экономической перенасыщенности рынка. Новым геополитическим вектором все больше становится Китай.

Пекин уже имеет в своем активе такие страны, как Россия, Иран, страны Центральной Азии, Индокитайского полуострова и Тихоокеанского региона. Поэтому перспективность направления весьма высока. Однако, для Турции и Азербайджана, находящихся на географическом перепутье, вопрос весьма сложный. Политолог, эксперт валдайского клуба Фархад Мамедов, рассказал #, как Азербайджан и Турция будут выстраивать свою политику.

— Президент Турции Раджаб Тайиб Эрдоган в своем последнем выступлении говорил о том, что Турция будет сотрудничать и с Востоком, и с Западом. После этого в турецком экспертном сообществе был поднят вопрос о том, что Турции придется выбирать. А на днях в Анкаре с официальным визитом находился глава МИД Китая Ван И. Как вы считаете, какой вектор будет выбран Турцией?

— После завершения «холодной войны» перед такими странами, как Турция, не стоит вопрос «или-или». Турция не откажется от сотрудничества с ЕС, НАТО и западными державами, и будет параллельно сотрудничать с такими странами, как Россия, Китай, Иран и другие. То же самое можно сказать и об Азербайджане.

Тут вопрос не в избрании какого-то вектора. Современная геополитика отличается не косностью военно-политических блоков, а ситуативными или конъюнктурными союзами. Ни один союз не замешает другой. Сейчас каждая страна, каждое государство в имеющихся условиях осуществляют прагматическую политику. В том числе и Турция, и Азербайджан.

Турция является членом таможенного пространства ЕС и именно ЕС является торговым партнером номер один для Турции. Не случайно, что во всех политических коллизиях между Турцией и ЕС торговый оборот между странами не страдает. Наряду с этим Турция для себя открывает новые рынки, и возникающие противоречия решаются в рабочем порядке.

— А как быть Азербайджану? Некоторые эксперты полагают, что ему будет сложнее в вопросе выбора в современных реалиях.

— Что касается Азербайджана, то он не является членом какого-либо военно-политического блока. Однако, если раньше приоритетом внешней политики Азербайджана было урегулирование карабахского конфликта, то после 44- дневной войны с победным концом у Баку появляются новые возможности.

Наблюдая за последовательными шагами президента Азербайджана, я думаю, что он будет формировать «двойки», «тройки», «четверки» и наполнять эти форматы смыслом и содержанием сотрудничества. Ведь сегодня многие форматы в регионе завязаны на Азербайджане. Азербайджан является или началом этих форматов, или же располагается где-то посередине.

Поэтому я не думаю, что Азербайджан будет выбирать в формате «или-или». Азербайджан будет сотрудничать со всеми. Не случайно, что все наши главные стратегические проекты расположены в векторе «Восток-Запад».

— Но ведь Европа весьма ангажирована в отношении Азербайджана?

— Насколько бы Европа не была ангажированной, разваливающейся и так далее, это все еще самый платежеспособный рынок, регулируемый самыми понятными, нормативно-правовыми актами и документами, с которыми мы работаем более 20 лет. Что касается восточного направления, то это уже будет зависеть от того, как Азербайджан видит диверсификацию своего ненефтяного экспорта.

Это один из приоритетных вопросов азербайджанского экономического развития. Под нашим боком перспективные рынки с десятками миллионами людей, а мы еще в силу отсутствия транспортного сообщения не наладили с ними сотрудничество. К примеру, тот же самый Пакистан, дружеская нам страна, с 200 миллионным населением, а товарооборот между нашими странами не превышает и 10 миллионов долларов. То же самое касается Ирана, Ирака и других стран.

До 2012 года Ирак был вторым рынком в нашем ненефтяном экспорте, то есть рядом с Азербайджаном есть много государств и большие рынки, с которым мы не смогли сформировать нормальные экономические связи. Я думаю, что это направление будет приоритетным для нашей страны. Да, это Юг, это Восток, но это реальность. У нас есть хорошие экономические отношения с Севером и Западом, и они уже достигают своего потолка, а избыточные отношения в этом направлении формируют зависимость азербайджанского рынка от этих стран. Вспомним отказ от наших помидоров со стороны России и так далее. Поэтому Азербайджан должен формировать и диверсифицировать это направление.

Когда мы говорим о внешней политике, то мы всегда говорим об элементах безопасности и элементах экономики. Элементы безопасности мы формируем через разные оси. Сейчас это Пакистан и Турция, плюс нормальные отношения со странами ОДКБ, партнерство с НАТО. Но, Баку не собирается становиться ни членом ОДКБ, ни НАТО. И это правильный подход в нынешних реалиях.