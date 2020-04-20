Сегодня, в день рождения великой азербайджанской актрисы Насибы Зейналовой, всенародной «Гайнаны», Бахрам Багирзаде выпустил книгу для детей «Насиба Зейналова» из серии «BIBOgrafia».

В интервью # автор издания сообщил, что юные читатели смогут познакомиться с биографией великой азербайджанской актрисы, которую любят, помнят и уважают не только в Азербайджане, но и в других странах мира.

«Эта великая актриса подарила нам, зрителям, не только своё великолепное творчество, но и большое, доброе сердце», — заявил Бахрам Багирзаде.

На протяжении всей своей карьеры актриса обращалась, как к национальной классической оперетте (« Аршин малалан», «Мешеди Ибад» У.Гаджибекова и др.). так и к произведениям иностранных писателей («Тифлиская песня», «Кете и Кото», « Мать моей любимой» и др.). Незабываемые образы актрисы Джаннат в фильме «Свекровь», Зулейха «Улдуз» — «Любовь и лимандры» стали визитной карточкой в карьере любимой актрисы.

Насиба Зейналова снялась во многих сценках, интермедиях, телеспектаклях Гамиза «Ады меним дады сенин», Севдагюль «Севдагюль и Шарлота» и другие сделанные на телевидении. Множество незабываемых образов созданных актрисой на киностудии Азербайджанфильм сделали ее кумиром у миллиона зрителей.