«Сегодня азербайджанскому манату вряд ли угрожает девальвация» — Александр Разуваев

Турецкая лира обвалилась на 17% в начале азиатских торгов после решения президента Турции Тайипа Эрдогана сменить главу центрального банка страны.

Курс доллара к турецкой валюте с 7,22 лиры за доллар США в пятницу подскочил до 8,3415 лиры. Больше было только в ноябре прошлого года, пишет агентство Reuters.

Эрдоган уволил главу Центробанка Турции Наджи Агбала после 18 марта: тогда регулятор принял решение поднять ключевую ставку с 17% до 19%. Новым председателем Центробанка страны стал Шахап Кавджиоглу, который до этого выступал в СМИ против повышения ставки.

Комментируя ситуацию #, директор ИАЦ «Альпари» Алекcандр Разуваев, сказал, что валютный кризис в Турции это негатив для всех развивающихся рынков, включая Россию.

По его словам, данный кризис может спровоцировать уход инвесторов от риска и обвал валют и акций на развивающихся рынках.

«О том, что Турция слабое звено среди развивающихся рынков много писали в конце прошлого года. Пандемия COVID-19 сильно ударила по странам, завязанным на туризме. Владимир Путин поддержал экономику Турции в прошлом году, разрешив россиянам поездки в эту страну. Однако, ситуация в экономике Турции остается сложной», — сказал Разуваев.

Аналитик также добавил, что сегодня инфляция в Турции достигает двузначных значений при таргете национального банка в 5%.

«Новый глава центробанка Шахаб Кавчиоглу, профессор университета в Мармаре, — убежденный сторонник низких ставок, активно критиковавший действия последней команды в ЦБ. Вместе с тем, доверие к лире держалось на ожиданиях, что Центробанк хотя бы какое-то время удержит ставки высокими, теперь оно подорвано», — сказал он.

Говоря о том, что как данная ситуация может повлиять на азербайджанскую экономику, аналитик сказал, что на сегодня азербайджанскому манату вряд ли угрожает девальвация.

«У Баку серьезные финансовые резервы, плюс цена на нефть находится на очень комфортном уровне», — отметил он.

Однако нужно сказать, что не только турецкую экономику «трясет». Повышение ставок произошло не только в Турции, но и в соседних странах, таких как Россия, в то время как в Азербайджане учетную ставку оставили на прежнем уровне.

По словам, Разуваева, решение Банка России о поднятии ключевых ставок с 4,25% до 4,50% – это долгожданное решение, и очень позитивно для российского рубля и слабо негативно для рынка акций, это касается дивидендного сегмента.

«Дальнейшее повышение ставок однозначно не за горами. Оно не станет тормозом экономики на фоне дорогой нефти», — считает эксперт.

По мнению аналитика, для России повышение ставки однозначно хорошо и справедливый уровень ключевой ставки Банка России – 6-7%.

«Чем быстрей ставка окажется в этом коридоре, тем лучше. Заниженная ключевая ставка – это инфляция, девальвация, долларизация экономики и бегство капитала. Российский рубль при нынешних депозитных ставках перестал быть валютой сбережений. Отсюда бегство граждан на рынок акций, в недвижимость и, конечно, доллар», — резюмировал он.