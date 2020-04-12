Сделка ОПЕК+ напоминает «водопойное перемирие» в джунглях

Итоги саммита ОПЕК+ вызвали много споров и разногласий в экспертном сообществе. Даже обратив внимание на то, что президент США Дональд Трамп сразу после самого саммита повторно позвонил президенту России и королю Саудовской Аравии, можно было понять, что данное соглашение не совсем предусматривает стабильный рост цен на нефть.

О том, как можно охарактеризовать итоги этого саммита и к чему они привели, рассказал # профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Как вы оцениваете итоги саммита ОПЕК+? Можно ли считать соглашения компромиссными?

— Итоги саммита ОПЕК+ одновременно ожидаемые и неожиданные. Падение цен на нефть в марте 2020 года оказалось настолько катастрофическим (по некоторым позициям – в три раза за пару недель!), что желание договориться появилось у всех государств – участников этого рынка. Напоминает «водопойное перемирие» в джунглях, когда ради глотка воды у единственного в регионе водоема засуха заставляет хищников отказаться от желания охотиться, а потенциальную жертву – перестать опасаться смертельно опасного в иной ситуации противника.

Думаю, что новая сделка ОПЕК+ стала результатом стечения уникальных обстоятельств и в будущем повторить ее будет крайне сложно. Достигнутые соглашения являются компромиссными, хотя и не симметричными. Так, Россия потеряла по этому соглашению больше, чем Саудовская Аравия и США. Но на компромисс пришлось пойти всем странам-участницам.

— Некоторые эксперты считают, что данное соглашение временное, так как на сегодня отсутствует спрос на нефть. Как вы считаете, это соглашение в рамках ОПЕК+ оно временное или же долгосрочное?

— Фактор «коронавируса» влияет на все стороны функционирования мировой экономики сегодня, и рынок нефти – не исключение. Ждать ответа на вопрос о том, в какой степени он замедлит развитие экономики планеты, осталось уже не долго. Завершение кризиса, связанного с коронавирусом, в Китае и приближение Западной Европы к моменту, когда станет ясно, что пик кризиса позади, дадут нам более четкое представление о том, как быстро будет стабилизирована экономика ведущих государств планеты и, следовательно, восстановится спрос на нефть как главного источника энергии в большинстве рассматриваемых государств.

Уверен, что апрельская (2020 г.) сделка ОПЕК+ просуществует не менее одного, а может быть и целые два года. Но потом все начнется с начала, ведь ОПЕК – это картель, и его фундаментом в долгосрочной перспективе является доверие между участниками. Если в 2022 году не будет мощного внешнего фактора (сейчас в этой роли выступает пандемия коронавируса), то новая сделка вместо ОПЕК+ будет сильно отличаться от нынешней и по составу участников, и по масштабам сокращения добычи нефти отдельными государствами.

— Как показали события последних дней президент России и США часто общались по поводу цен на нефть. Не считаете ли вы, что повышение цен на нефть играет на руку американским сланцевым корпорациям?

— Тот факт, что инициатором диалога президентов двух стран по вопросу о цене на нефть стал именно Дональд Трамп, дает нам возможность сделать два важных наблюдения.

Во-первых, США помогли России «спасти лицо» и избежать необходимости первой обратиться к Саудовской Аравии с просьбой вернуться за стол переговоров по новой сделке ОПЕК+, который Москва покинула в начале марта нынешнего года. Это неожиданный пример истинной дипломатии, которой между нашими странами давно не было.

Во-вторых, Д.Трамп продолжает ломать стереотипы, а заодно и практику взаимодействия бизнеса и власти в США. Официальная позиция Белого дома (правительства) всегда состояла в том, что созданный еще в 1960 году ОПЕК – это картель, т.е. ценовой сговор производителей нефти. Следовательно, само его существование противозаконно. Тем более противозаконно любое участие США в нем. США формально в нынешней сделке ОПЕК+ не участвуют, но устные гарантии (т.н. «джентльменское соглашение») относительно заметного сокращения добычи нефти в США и Саудовская Аравия, и Россия, с высокой степенью вероятности, получили.

Д.Трамп проявил невиданную многие годы дипломатичность, а также фактически способствовал воссозданию картеля, по сугубо электоральным причинам. До президентских выборов в США осталось чуть более полгода, а нефтяные компании США, как традиционные, так и сланцевые – давние партнеры Республиканской партии. Конечно, избиратели в США хотели бы иметь дешевый бензин и меньше платить за отопление. Но у нефтяных компаний США совсем другие интересы. Поэтому, как говорил еще Аль Капоне: «Ничего личного, это просто бизнес».