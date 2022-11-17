Россия согласилась продлить зерновую сделку с Турцией и Украиной после 19 ноября, когда истекал срок предыдущей договоренности.

«Я приветствую договоренность всех сторон о продлении Черноморской зерновой инициативы, чтобы способствовать безопасной навигации при экспорте зерна, продовольствия и удобрений с Украины», – заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.

Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что участники соглашения «приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом».

До этого министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал, что сделка по экспорту украинского зерна через порты в Черном море продлевается на 120 дней. Гарантами реализации инициативы выступают ООН и Турция. Киев предлагал продлить сделку минимум на год и добавить к ней порт Николаева, отметил Кубраков.

Зерновая сделка продлевается «на текущих условиях», сообщило агентство France-Presse. По данным Reuters, она не включает возобновление экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, чего добивалась Россия.

Соглашение о создании на 120 дней коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – Черноморска, Одессы и Южного – Россия, Турция и Украина подписали под эгидой ООН 22 июля в Стамбуле. (moscowtimes.ru)