Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана в связи с Фондом господдержки развития СМИ

Счетная палата провела очередное коллегиальное онлайн-заседание.

Счетная палата обсудила аудиторский отчет о результатах финансового аудита соответствия исполнения средств, выделенных из бюджета в Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации (ФГПРСМИ).

В соответствии со ст. 26.2 закона «О Счетной палате» было принято решение направить в Генпрокуратуру Азербайджана материалы, связанные с несоблюдением должностными лицами требований законодательства о государственных закупках, нецелевым использованием средств, нарушением норм и правил строительства, предоставлением средствам массовой информации помощи с нарушением требований законодательства и другими обстоятельствами.(Trend)