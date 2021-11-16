Сборная Азербайджана до 19 лет провела последний матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством Эльхана Абдуллаева встретилась с Люксембургом в 8-й группе. Встреча, которая проходила на стадионе «Поэтц» в Вилце, завершилась победой Азербайджана со счетом 2:0. Мирмовсум Джаниев отличился на 23-й минуте, а на 77-й минуте Мехрадж Бахшали удвоил результат.

Таким образом, наша команда, проигравшая в первых двух играх Бельгии и Испании, заняла третье место в группе.