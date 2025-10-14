Мужская сборная Азербайджана по шахматам упустила возможность в четвертый раз стать чемпионом Европы.

Как передает İdman.Biz, в Батуми проходят матчи заключительного, девятого тура командного чемпионата Европы по шахматам.

Решающая встреча неудачно сложилась для мужской сборной Азербайджана, которая потерпела поражение от команды Сербии со счетом 1:3.

На первой доске неожиданно проиграл Шахрияр Мамедъяров, игравший белыми фигурами против Алексея Сараны. Следом поражение потерпел Айдын Сулейманлы, уступивший Роберту Маркусу. Между тем Эльтадж Сафарли сократил разрыв в счете, переиграв Велимира Ивича. Однако к тому моменту Рауф Мамедов имел безнадежную позицию в партии с Александром Инджичем, и его попытки спасти матч успеха не принесли — 1:3.

Это поражение поставило крест на перспективах азербайджанских шахматистов в четвертый раз завоевать титул чемпиона Европы. В то же время главный конкурент сборной Азербайджана в борьбе за первое место — команда Украины одержала победу над командой Англии со счетом 2,5:1,5 и завоевала золотую медаль.

При этом сборная Азербайджана после крупного поражения от Сербии может не удержаться на втором месте. Окончательное положение нашей команды в турнирной таблице определится после завершения всех партий заключительного тура.