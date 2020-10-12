Сборная Англии одержала волевую победу над Бельгией в Лиге наций

Сборная Англии одержала волевую победу над командой Бельгии в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Маркус Рашфорд и Мэйсон Маунт. У гостей мяч забил Ромелу Лукаку.

Сборная Англии набрала семь очков и обогнала в турнирной таблице группы 2 Лиги А команду Бельгии, у которой в активе шесть баллов.

Ранее сообщалось, что Германия одолела Украину и впервые победила в Лиге наций.

Футбол. Лига наций. Лига A. Группа 2. 3-й тур

Англия — Бельгия — 2:1

Голы: 0:1 — Лукаку, 16 (пенальти); 1:1 — Рашфорд, 39 (пенальти); 2:1 — Маунт, 64.(Газета.Ru)