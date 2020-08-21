«Саргсян — забытый всеми пенсионер, аналог свергнутого Хрущева» — российский политолог

Экс-президент Армении Серж Саргсян после отставки впервые выступил перед СМИ и дал большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов о “четырёхдневной войне” в апреле 2016 года. Встреча со СМИ была обещана экс-президентом во время посещения 16 апреля парламентской комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны. Саргсян пообещал журналистам, что по завершении режима чрезвычайного положения в Армении, он созовет большую пресс-конференцию и ответит на любой вопрос, связанный с апрельской войной 2016 года.

В рамках пресс-конференции, экс-президент сделал ряд интересных заявлений. О пресс-конференции Саржа Саргсяна, о том с какой целью он вышел на публику, насколько озвученные тезисы соответствует действительности, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Экс-президент Армении Серж Саргсян впервые после отставки дал пресс -конференцию и ответил на вопросы касательно апрельской войны 2016 года. Как вы считаете, почему Саргсян сейчас провел эту пресс конференцию? Он намерен вернуться в активную политику?

-Я давно не считаю Саргсяна реальным политиком в Армении, «карабахский клан», некогда могущественный своим единством, сегодня не представляет собой какой-то силы и является историческим артефактом. Достаточно посмотреть на уровень влиятельности в Армении возглавляемой Саргсяном Республиканской партии, рейтинг которой равен абсолютному нулю. Он — ноль, забытый всеми пенсионер, аналог свергнутого с пьедестала власти в СССР Никиты Хрущева, от которого все разом отвернулись, как только он перестал быть главой государства. Пресс-конференция для десятка журналистов — это потолок его возможностей, и то в условиях карантина вследствие коронавируса, из-за которого интенсивность политической жизни в Армении резко спала, а журналистам надо как-то заполнять новостные ленты, и его пресс-конференции — как раз для такого случая.

Тема апрельских боев 2016 года — это единственная тема, которая в исполнении Саргсяна может быть интересна современной армянской аудитории. Ничего более существенного и значимого от наследия его руководства страной, что бы могло вызвать интерес у журналистов и читателей, сегодня, по сути, нет. Саргсян уже давно исчерпал себя и как политик, и как источник новостей, и как информационный повод для широкой кампании в прессе. Еще раз повторюсь, он — ноль во всех отношениях, и только такими вбросами в медиа-пространство он еще время от времени может напоминать о своем бренном существовании. Без «жареного» или скандала слушать его никто не придет.

-На пресс конференции он заявил о том, что, мол, если война была бы продолжена, Ереван признал бы Карабах. Что вообще меняет признание или не признание Карабаха со стороны такой страны, как Армения?

— Мне мнение Саргсяна абсолютно неинтересно, и все его слова — абсолютно лживы и имеют только одну цель — самопиар в условиях тотального забвения. В 2016 году официальный Ереван не признал Карабах только потому, что у него на это не хватило духу. Если бы он сделал это, то был бы разрушен фундамент статус-кво в региональном конфликте, и уже ничто не мешало бы Азербайджану продолжить войну, а Кремлю требовать от Баку остановить войска.

Ни для кого не секрет, что крайне негативная реакция властей России на военное поражение Армении заставило власти Азербайджана отдать приказ остановить наступление, равно как и звонок из Москвы в Ереван запретил ему признавать независимость Карабаха. А все то, что сказал Саргсян на эту тему — это плод его досужих фантазий ради беспринципного и дешевого самопиара.

Признание Карабаха Арменией меняет все в военно-политическом раскладе нагорно-карабахского конфликта. Тем самым, Армения поддерживает идею «права на самоопределение карабахского народа» и оставляет Ханкенди один на один с Баку. Получается то, что случилось с признанием Эстонией независимости «Ичкерии» в 1995 году, после чего вторая Чеченская война в России воспринималась не как гражданская, а как война с сепаратистами за восстановление территориальной целостности. Тогда значительная часть чеченцев перешла на сторону федерального центра. И теперь, я уверен, что в случае признания независимости Карабаха и его самостоятельности от Армении, часть армянского населения региона согласится возвратиться под юрисдикцию Азербайджана, а этого в Ереване никак не хотят допустить.

-Можно ли считать, что Серж Саргсян пытается активизироваться на фоне поражения в Товузе?

— Безусловно, да. Он пытается реанимироваться в статусе политика общеармянского уровня, но никак не может или не хочет понять, что уже давно, еще будучи президентом Армении, возможно, из-за военного поражения в апреле 2016 года, он был списан самими армянами в утиль истории, и лишь сила государства, во главе которого он находился пару лет, поддерживала его агонию как политика. Как только он покинул властные апартаменты, про него все забыли…