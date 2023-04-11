Авиакомпания «Аэрофлот» впервые в своей истории отправила самолет на ремонт в Иран. Это произошло из-за введённых в отношении России санкций после полномасштабного военного вторжения в Украину. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. Представитель перевозчика это подтвердил.

«Аэрофлот» отправил самолёт Airbus A330-300 в Тегеран 5 апреля. Там его будут обслуживать специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air, основная цель — это ремонт стоек шасси.

Представитель «Аэрофлота» заявил, что компания Mahan Air «имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества».

Как уточняет РБК, техобслуживание в Иране обсуждалось несколько месяцев. Ранее «Аэрофлот» обращался для этих целей к гонконгской группе по обслуживанию самолетов HAECO.

В авиапарке «Аэрофлота» на 1 апреля было 178 самолетов Airbus и Boeing. (svoboda.org)