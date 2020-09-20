Санкции США в Иране назвали «пропагандистским трюком» перед выборами

Иран отверг решение США о задействовании механизма по восстановлению санкций ООН против Тегерана, назвав его «пропагандистским трюком» в преддверии президентских выборов в США в ноябре. «Решение США о запуске механизма автоматического восстановления санкций не поддерживается Советом Безопасности ООН, поскольку США уже не являются частью исторического соглашения по атомной программе Тегерана от 2015 года и потому не имеют никаких правовых рычагов», — заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая с заявлением по иранскому телевидению в ночь на воскресенье, 20 сентября.

Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН о ратификации международной атомной сделки с Ираном от 2015 года. В соответствии с этим пунктом в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников вправе затребовать восстановление штрафных мер — и другие стороны не могут наложить вето на это требование.

Однако Соединенные Штаты еще в 2018 году заявили об одностороннем выходе из соглашения по иранской атомной программе. В связи с этим постоянные члены Совбеза ООН Великобритания, Германия, Франция и другие страны полагают, что США более не считаются участником сделки и потому не имеют правовых оснований требовать возобновления санкций ООН против Тегерана. В Белом доме, напротив, убеждены, что формально Вашингтон имеет право воспользоваться этим механизмом, поскольку США участвовали в подписании резолюции.

По словам Зарифа, упоминание о США в данной резолюции не имеет никакого правового значения. В этой связи он иронически провел параллель между резолюцией и свидетельством о разводе, в котором, как он выразился, имена бывших партнеров приводятся, но официально и в правовом отношении эти люди уже не имеют друг к другу никакого отношения. (DW)