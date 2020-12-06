Санду потребовала немедленной отставки правительства

Сторонники Санду, а также представители разных политформирований собрались в воскресенье на площади перед зданием правительства. Они заблокировали движение в центре молдавской столицы, здание кабмина оцеплено полицией. С собой люди принесли флаги Молдовы , плакаты, при помощи которых призывают отправить в отставку премьера Иона Кику и посадить действующего президента Игоря Додона за коррупцию.