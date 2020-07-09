Самра Рагимли посвятила трек рано ушедшим из жизни реперам

Молодая певица Самра Рагимли продолжает свои творческие поиски в жанре хип-хоп.

На днях певица презентовала первый сингл Online из своего нового альбома GÖZ. По словам певицы, трек вдохновленный хитом MOONLIGHT знаменитого репера XXXTENTACION, и посвящен он памяти рано ушедшим из жизни реперам.

Об этом # рассказала сама исполнительница.

Продюсером всех проектов Самры и так же этого альбома является Илаха Бахшиева мать певицы.

Певица, рассказывая о своем новом альбоме, над которым работали год, подчеркнула, что он «не имеет подобия в местном шоу-бизнесе, поскольку он первый женский хип-хоп альбом в Азербайджане», — все десять треков вошедших в альбом записаны в этом жанре. Над альбомом работала целая группа молодых реперов и музыкантов synapsproduction – автор слов Clavis и OD, музыка — OD, аранжировка — Clavis, «сведение» — Drek.

— Хип-хоп как жанр меня всегда привлекал, даже в школьные годы читала реп, но на английском языке, слушал тогдашних популярных реперов, и повторял за ними. Меня этот жанр не отпускал, и я всегда делалась с мамой: «Интересно, как будут звучать эти треки с азербайджанскими словами, будут ли ложатся на слух, полюбятся ли слушателям?»

От себя не убежишь, спустя годы я вернулась к своему любимому хип-хопу, и мы мамой потратили немало времени, прежде чем нашли людей, которые оказались с нами на одной волне, смогут сделать, так как я «вижу» и слышу. И нашли. После успеха сингла ARMAS мы решили продолжить работу в этом направлении – начали записывать новые треки, и в один момент очнулись, что уже накопился материал для целого альбома…

Я всегда стараюсь выпустить качественный контент, быть лучше вчерашней, и возможно, мои слова для многих покажутся не скромными, но я полной ответственностью заявляю, GÖZ нечто новое в азербайджанском шоу-бизнесе, это первый женский проект в таком формате…

Мы вместе с командой решили, как говорят, растянуть удовольствие, и потому не стали выкладывать в сеть полностью весь альбом, — делится известная певица.